Баклажаны оказались средством от воспалений

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Баклажаны оказались средством от воспаленийОб этом рассказала диетолог
Врач-диетолог Сара Гароне рассказала о пользе баклажанов для организма.
По словам специалиста, баклажаны насыщены антиоксидантами, в этих овощах в избытке содержатся такие вещества, как антоцианы, отвечающие за специфический насыщенный цвет баклажанов. Благодаря этому баклажаны — хорошее средство для снижения активности воспалительных процессов.
Кроме того, овощ хорош для стабилизации глюкозы в крови. Это ещё и низкокалорийный продукт, помогающий похудеть, но сытный.
Но аллергикам баклажаны нужно есть с осторожностью — они могут вызывать сильную аллергию, как орехи.
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