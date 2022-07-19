Баклажаны оказались средством от воспалений

По словам специалиста, баклажаны насыщены антиоксидантами, в этих овощах в избытке содержатся такие вещества, как антоцианы, отвечающие за специфический насыщенный цвет баклажанов. Благодаря этому баклажаны — хорошее средство для снижения активности воспалительных процессов.

Кроме того, овощ хорош для стабилизации глюкозы в крови. Это ещё и низкокалорийный продукт, помогающий похудеть, но сытный.

Но аллергикам баклажаны нужно есть с осторожностью — они могут вызывать сильную аллергию, как орехи.

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