«Банан» оказался самым травмоопасным водным аттракционом

По словам хирурга, это излюбленный россиянами «банан». На этом аттракционе можно буквально лететь по волнам на большой скорости, что чревато серьёзными травмами из-за резких подпрыгиваний.

Катание на «банане» может стать причиной смещений, компрессионных переломов грудного и поясничного отделов позвоночника, может привести к переломам отдельных позвонков.

Но самое страшное, если будет повреждён спинной мозг. Тогда может наступить частичный или полный паралич конечностей.

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