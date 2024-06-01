«Банан» оказался самым травмоопасным водным аттракционом

Опубликовано 01 июня 2024, 01:39
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«Банан» оказался самым травмоопасным водным аттракциономМожет привести к серьёзным травмам
Профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Дмитрий Березовский рассказал, какой водный аттракцион является наиболее опасным.
© Ferra.ru
По словам хирурга, это излюбленный россиянами «банан». На этом аттракционе можно буквально лететь по волнам на большой скорости, что чревато серьёзными травмами из-за резких подпрыгиваний.
Катание на «банане» может стать причиной смещений, компрессионных переломов грудного и поясничного отделов позвоночника, может привести к переломам отдельных позвонков.
Но самое страшное, если будет повреждён спинной мозг. Тогда может наступить частичный или полный паралич конечностей.
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Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
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