Бананы оказались полезны при стрессе

Регулярное употребление этого продукта способствует сопротивляемости организма стрессу за счёт аминокислоты триптофана, преобразуемой в «гормон счастья» серотонин. В бананах содержится витамин С, поддерживающий иммунитет. Также бананы — источник клетчатки, помогающие пищеварению.

Но бананами, особенно перезрелыми нельзя увлекаться из-за высокого содержания сахара. Также можно спровоцировать диарею, сонливость и головную боль.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.