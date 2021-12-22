Бег по утрам назвали способом запустить жиросжигание, которое длится в течение дня

Так, по словам Сорокиной, лучше всего кардиотренировки делать утром, поскольку это запустит процесс жиросжигания в последующие часы.

“Калории сжигаются как во время нагрузок, так и после. Таким образом запускается процесс жиросжигания, который продолжается в течение дня”, — поделилась с россиянами врач.

Однако стоит отметить, что тренировки вечером тоже полезны. В частности, в это время температура тела становится максимальной, увеличивается скорость метаболизма, а мышцы тем временем становятся эластичными. Все это ограничивает от растяжений и травм. Сорокина рассказала, что в полдень человек на 5% более сильный, а вечером увеличивается его выносливость.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.