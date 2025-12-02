Бессонница и апноэ сна оказались связаны с ухудшением памяти

Бессонница и апноэ сна оказались связаны с ухудшением памятиУ пожилых женщин
Учёные обнаружили в ходе нового исследования, что у пожилых людей с коморбидной бессонницей и синдромом обструктивного апноэ сна (COMISA) было худшее качество памяти, чем у тех, кто страдал только апноэ сна. Эта взаимосвязь сохранялась даже после учёта возраста, индекса массы тела, тяжести синдрома обструктивного апноэ сна и уровня образования. Однако при анализе по половому признаку COMISA (бессонница и апноэ сна) была связана с ухудшением показателей вербальной памяти именно у женщин.
Всего в новом исследовании принимали участие 110 пожилых людей в возрасте от 65 до 83 лет. Все они страдали обструктивным апноэ сна. Добровольцы прошли когнитивное тестирование. У них также изучали особенности сна в течение ночи, оценивали показатели бессонницы и вербальной памяти.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.