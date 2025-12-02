Фитнес и здоровье
Бессонница и апноэ сна оказались связаны с ухудшением памяти

У пожилых женщин
Согласно результатам нового исследования, вербальная память (память на слова) значительно хуже у женщин (но не у мужчин), которые одновременно страдают бессонницей и апноэ сна. Подробнее об этом говорится в статье из Journal of Clinical Sleep Medicine.
Учёные обнаружили в ходе нового исследования, что у пожилых людей с коморбидной бессонницей и синдромом обструктивного апноэ сна (COMISA) было худшее качество памяти, чем у тех, кто страдал только апноэ сна. Эта взаимосвязь сохранялась даже после учёта возраста, индекса массы тела, тяжести синдрома обструктивного апноэ сна и уровня образования. Однако при анализе по половому признаку COMISA (бессонница и апноэ сна) была связана с ухудшением показателей вербальной памяти именно у женщин.

Всего в новом исследовании принимали участие 110 пожилых людей в возрасте от 65 до 83 лет. Все они страдали обструктивным апноэ сна. Добровольцы прошли когнитивное тестирование. У них также изучали особенности сна в течение ночи, оценивали показатели бессонницы и вербальной памяти.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.