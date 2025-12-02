Бессонница и апноэ сна оказались связаны с ухудшением памяти

Всего в новом исследовании принимали участие 110 пожилых людей в возрасте от 65 до 83 лет. Все они страдали обструктивным апноэ сна. Добровольцы прошли когнитивное тестирование. У них также изучали особенности сна в течение ночи, оценивали показатели бессонницы и вербальной памяти.

