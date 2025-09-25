Бета-версия iOS 26.1 позволит iPhone поддерживать сторонние смарт-часы

Как рассказали инсайдеры, в коде iOS 26.1 beta 1 были обнаружены «значительные технические улучшения, направленные на улучшение взаимодействия между iPhone и различными "умными" часами и аксессуарами».

Одна из новых функций — переадресация уведомлений. Новая функция позволяет отображать уведомления с iPhone на устройствах или аксессуарах, не являющихся продукцией Apple. После активации функцию можно включить в меню настроек. Согласно обнаруженному коду, только один аксессуар может получать уведомления одновременно, и включение этой функции отключает уведомления на Apple Watch.

Также в iOS 26.1 beta 1 представлены новые платформы для подключения аксессуаров, упрощающие процесс сопряжения сторонних устройств с iPhone, хотя этот функционал ещё сырой.

По мнению обозревателей MacWorld, новая функция будет особенно интересна владельцам iPhone, предпочитающим «умные» часы или ремешки от сторонних производителей. Однако доступность функции может зависеть от региона. Вероятно, функционал будет ориентирован на пользователей из Евросоюза.