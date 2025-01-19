Биохимик предупредила об опасности грибов, которые продают интернет-магазины

В основном предлагаются ежовик, рейши, кордицепс, имеющие разные подвиды. Но никто не знает, где были собраны эти грибы, как хранились, какие именно виды были собраны и т.д. «Поэтому употребление подобного рода препаратов может нести в себе целый ряд побочных эффектов и может даже не помочь здоровью, а, наоборот, навредить ему и вызвать очень серьёзные негативные последствия», — отметила эксперт.

Кроме того, неизвестно, проводились ли клинические исследования, которые должны соответствовать всем правилам и требованиям доказательной медицины, поэтому нет возможности утверждать о наличии положительного эффекта от применения грибов.

«Самое страшное, когда мы читаем, что БАДы на основе грибов могут оказывать противоопухолевое действие, регулировать работу сердечно-сосудистой системы, дыхательной, нервной системы, здесь сразу возникает очень много и вопросов, и опасений. Пока мы используем в качестве основного терапевтического препарата грибы, мы можем просто запустить заболевание и привести его к необратимой стадии. Это очень опасно, поэтому нельзя полагаться на то, что пишут. Нужно обращаться к доказательным методам лечения и использовать их при терапии, но только после консультации врача», — подчеркнула Тищенко.

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