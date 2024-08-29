Биолог объяснила, будет ли в России эпидемия лихорадки Западного Нила

Согласно данным Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость составляет 0,08 на 100 тысяч человек, что на 13% больше среднемноголетнего показателя. Однако это не говорит о возможности эпидемии, — вирус не передаётся от человека к человеку. Более того, по словам биолога, «80% даже не замечают, что они этим больны», поскольку «это бессимптомная инфекция, паники никакой нет».

К тому же Карпова отметила, что показатель заболеваемости, приведённый Роспотребнадзором, — незначительное превышение, которое не говорит о возможности эпидемии. При этом она согласна с тем, что на повышение заболеваемости влияет изменение климата, а также ареала обитания насекомых и птиц.

«Это, конечно, связано с климатическими изменениями, с изменениями ареала обитания насекомых-переносчиков и с тем, что изменяется миграция птиц. Если комар своим стилетом, предположим, сначала проткнёт больную птицу (там достаточная концентрация в крови этого вируса), а потом укусит человека, то может произойти заражение. Эпидемии не ждём, от человека к человеку не передаётся», — объяснила эксперт.

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