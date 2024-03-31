Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 31 марта 2024, 06:09
1 мин.

Биолог объяснила, что будет с вашим организмом, если регулярно есть халву

Особенно это касается пожилых людей
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, что халва — не просто популярная сладость, а источник ценных питательных веществ.
Биолог объяснила, что будет с вашим организмом, если регулярно есть халву

© Wikimedia Commons

Особенно халва полезна для пожилых людей ввиду укрепления хрящевой ткани, сухожилий и зубов, так как в халве высокий уровнь клетчатки и кремния. Халва в избытке содержит антиоксиданты, жирные кислоты, которые способствуют снижению воспаления и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

«Однако семена и орехи, главные компоненты халвы, — самые сильные аллергены, поэтому детям, беременным и людям, страдающими аллергическими реакциями, лучше отказаться от этого продукта или употреблять его крайне осторожно», — напомнила эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
,
#советы
,
#здоровье
,
#биология