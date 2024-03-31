Биолог объяснила, что будет с вашим организмом, если регулярно есть халву

Особенно халва полезна для пожилых людей ввиду укрепления хрящевой ткани, сухожилий и зубов, так как в халве высокий уровнь клетчатки и кремния. Халва в избытке содержит антиоксиданты, жирные кислоты, которые способствуют снижению воспаления и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

«Однако семена и орехи, главные компоненты халвы, — самые сильные аллергены, поэтому детям, беременным и людям, страдающими аллергическими реакциями, лучше отказаться от этого продукта или употреблять его крайне осторожно», — напомнила эксперт.

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