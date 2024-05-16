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Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 мая 2024, 03:15
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Биолог посоветовала регулярно есть шпинат для профилактики рака

И многих других болезней
Биолог Ирина Лялина порекомендовала регулярно есть шпинат, так как это эффективное средство для профилактики рака.
Биолог посоветовала регулярно есть шпинат для профилактики рака
© Louis Hansel / Unsplash

По словам биолога, шпинат полезен для поддержания зрения, костей, кожи, способствует регуляции давления. В шпинате высокий уровень клетчатки, витаминов К, А и С, фолиевой кислоты, железа, калия.

Богат шпинат и антиоксидантами, что делает его продуктом для борьбы с воспалениями и средством для профилактики онкологии, а также болезней сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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#биология
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#Растения
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#здоровье
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#рак