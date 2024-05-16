Биолог посоветовала регулярно есть шпинат для профилактики рака

Опубликовано 16 мая 2024, 03:15
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Биолог посоветовала регулярно есть шпинат для профилактики ракаИ многих других болезней
Биолог Ирина Лялина порекомендовала регулярно есть шпинат, так как это эффективное средство для профилактики рака.
По словам биолога, шпинат полезен для поддержания зрения, костей, кожи, способствует регуляции давления. В шпинате высокий уровень клетчатки, витаминов К, А и С, фолиевой кислоты, железа, калия.
Богат шпинат и антиоксидантами, что делает его продуктом для борьбы с воспалениями и средством для профилактики онкологии, а также болезней сердца.
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