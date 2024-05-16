Биолог посоветовала регулярно есть шпинат для профилактики рака

По словам биолога, шпинат полезен для поддержания зрения, костей, кожи, способствует регуляции давления. В шпинате высокий уровень клетчатки, витаминов К, А и С, фолиевой кислоты, железа, калия.

Богат шпинат и антиоксидантами, что делает его продуктом для борьбы с воспалениями и средством для профилактики онкологии, а также болезней сердца.

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