Биолог призвал не есть даже визуально чистый снег

Опубликовано 07 ноября 2024, 02:011 мин.
Биолог призвал не есть даже визуально чистый снегВ нём всё равно много химикатов
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин предупредил об опасности поедания даже визуально чистого снега.
Эксперт призвал взрослых не давать детям есть снег, так как даже чистый на вид снег содержит различные химические реагенты, природные токсины и бактериальную флору.
«Снег и сосульки активно поглощают окружающие загрязнители. Проходя через атмосферу, снег улавливает различные частицы, в том числе выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий и даже радиоактивные осадки. Эти микроскопические загрязнения оседают на поверхности снега и образующихся из него сосулек, что делает их небезопасными», — отметил Опарин.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.