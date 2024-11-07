Биолог призвал не есть даже визуально чистый снег

Эксперт призвал взрослых не давать детям есть снег, так как даже чистый на вид снег содержит различные химические реагенты, природные токсины и бактериальную флору.

«Снег и сосульки активно поглощают окружающие загрязнители. Проходя через атмосферу, снег улавливает различные частицы, в том числе выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий и даже радиоактивные осадки. Эти микроскопические загрязнения оседают на поверхности снега и образующихся из него сосулек, что делает их небезопасными», — отметил Опарин.

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