Биолог рассказал, чем полезны цветы липы

По словам Опарина, цветы липы действительно помогают при болях в горле, кашле, насморке, головной боли и других неприятных состояниях. Но для длительного сохранения пользы цветы липы нужно хорошо просушить и правильно хранить.

Эксперт уточнил, что цветы липы следует сушить на бумаге или ткани, на полную просушку уйдёт около 1-2 недель; сушить нужно в сухом и тёплом месте, избегая прямого солнечного света. Кроме того, липовый цвет следует хранить в стеклянных или пластиковых контейнерах с плотно закрывающейся крышкой желательно в прохладном и сухом месте, которое защищено от солнечного света. Сушеный цвет может храниться до 6–12 месяцев.

«Цветы липы являются старинным средством народной медицины. Они содержат флавоноиды и эфирные масла, обладающие противовоспалительными свойствами и могут помочь при болях в горле, кашле, насморке, головной боли, болезнях ЖКТ, почек и других недомоганиях, имеют противоаллергическое действие. У чая из липового цвета приятный вкус и аромат, он успокаивает, снимает напряжение, действует как спазмолитик, улучшает пищеварение и общее состояние организма. Кроме того, цветы липы используют в кулинарии — как украшение или для придания блюдам особых вкусовых нот», — рассказал Роман Опарин.

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