Биолог рассказала о пользе кабачков для глаз

По словам эксперта, в кожуре кабачков содержатся лютеин и зеаксантин — пигменты каротиноидной группы, ксантофиллы, замедляющие старение зрения. Кроме того, кабачки полезны для сердечно-сосудистой системы.

Причём наиболее вкусными и полезными считаются молодые кабачки. Лялина порекомендовала в период урожая есть этот овощ ежедневно по 400-500 г в день. Есть кабачки можно как в термических обработанном виде, так и сырыми.

В кабачках содержатся витамины группы В, С, РР, А, Е, минералы, железо, магний, калий, цинк, способствующие укреплению иммунной системы.

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