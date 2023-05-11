Биолог рассказала о влиянии «голодных» бактерий в желудке на гневливость и плохое настроение

По словам специалиста, если микрофлора желудка и кишечника испытывает дефицит каких-либо веществ, может начаться процесс выделения токсинов и накопления их в организме. Чтобы «накормить» микробиоту, в рацион нужно ввести такие продукты, чтобы организм получал уксусную кислоту.

Для этого в повседневное меню достаточно включить салаты из свежих овощей, заправленные оливковым маслом и уксусом.