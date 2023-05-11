Биолог рассказала о влиянии «голодных» бактерий в желудке на гневливость и плохое настроение

Биолог рассказала о влиянии «голодных» бактерий в желудке на гневливость и плохое настроениеМикрофлору кишечника нужно «подкармливать»
Профессор Школы системной биологии Анча Баранова рассказала о неочевидной причине раздражительности и гневливости. Оказывается, плохое настроение, с которым трудно справиться, может быть обусловлено «голодными бактериями» кишечника.
По словам специалиста, если микрофлора желудка и кишечника испытывает дефицит каких-либо веществ, может начаться процесс выделения токсинов и накопления их в организме. Чтобы «накормить» микробиоту, в рацион нужно ввести такие продукты, чтобы организм получал уксусную кислоту.
Для этого в повседневное меню достаточно включить салаты из свежих овощей, заправленные оливковым маслом и уксусом.
Достаточно включить в своё ежедневное меню салаты из свежих овощей, которые заправляются смесью оливкового масла и уксуса. То есть у нас перед едой идёт салатик. И мы получаем хорошего, доброго человека, не голодного и не сердитого.
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