Биотехнолог перечислила домашние растения, которые могут отравить

По словам эксперта, к таковым относятся диффенбахия, спатифиллум, антуриум и монстера, которые содержат кристаллы оксалата кальция, способные вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек. В серьёзных случаях это может привести к отравлению, сопровождающемуся острой болью, отёком, затруднённым глотанием и повышенным слюноотделением. Диффенбахия и антуриум также опасны, поэтому их рекомендуется хранить в местах, недоступных для детей и домашних животных, а все манипуляции с ними следует проводить в перчатках.

Золотарева отметила, что угрозу растения могут представлять в случае повреждения листьев или стебля.

Особое беспокойство вызывает олеандр, содержащий сердечные гликозиды — олеандрин и корнерин. Даже небольшие дозы этого растения могут вызвать серьёзные проблемы с сердцем и рвоту, а вода, в которой находятся его веточки, также представляет опасность.

Пуансеттия, или «рождественская звезда», кротон и молочай содержат млечный сок, который при попадании в глаза может вызвать ожоги кожи, аллергические реакции и временную слепоту. Контакт с этим соком может привести к тошноте, боли в животе и головокружению.

Герань, богатая эфирными маслами, может ухудшить состояние людей с астмой и мигренью. Поэтому не рекомендуется размещать это растение в спальнях и детских комнатах.

Плющ содержит сапонины, которые при попадании в организм могут вызвать диарею. Людям с аллергией следует избегать растений, притягивающих пыль, таких как фиалки или бегонии, чтобы избежать дополнительного дискомфорта.

«Поэтому главная мера предосторожности с такими растениями — размещать горшки в местах, недоступных для детей и животных. Все работы по пересадке и обрезке растений необходимо проводить в перчатках, а после завершения работ — тщательно мыть руки с мылом. При возникновении подозрений на отравление следует немедленно обратиться к врачу, сообщив ему о виде растения, с которым был контакт», — подвернула эксперт.