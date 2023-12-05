Благодаря близнецам была научно доказана польза веганской диеты

Результаты? Занимательные. Веганы доминировали в «игре за здоровье», значительно снизив уровень плохого холестерина, на 20% уменьшив уровень быстрых инсулинов и потеряв 2 кг веса по сравнению со своими близнецами-мясоедами. Веганы не только снизили уровень ЛПНП, но и оказались биологически моложе.

Хотя переход на веганство может показаться нелегким делом, вывод исследования предельно ясен: включение в свой рацион большего количества растительных продуктов - это билет к долгосрочному здоровью.

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