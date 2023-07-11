«Бледная немощь»: врач рассказала, как болезни ЖКТ отражаются на внешности

Болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут оказывать влияние на внешность человека, как рассказывает гастроэнтеролог Алла Неруллина. В первую очередь следует обратить внимание на цвет лица: он должен быть ровным, бледно-розовым с лёгким румянцем. Если кожа имеет желтоватый оттенок и появляются сосудистые звёздочки, это может быть признаком проблем с печенью. Высыпания на лице могут указывать на заболевания поджелудочной железы, желчного пузыря или печени. Налёт белого цвета на языке и неприятный запах изо рта могут свидетельствовать о язвенной болезни и нарушении пищеварения. При панкреатите, воспалении поджелудочной железы, также могут появиться зуд и кожные высыпания.

Неруллина отмечает, что лекарства, применяемые при болезнях ЖКТ, могут вызывать побочные эффекты, такие как язвочки в ротовой полости, которые могут сильно болеть при употреблении горячей, острой и кислой пищи.

Согласно врачу, болезни ЖКТ могут сопровождаться повышением температуры. Температура 37-37,5 °C может указывать на гепатит или цирроз печени, а при заболеваниях желчевыводящих путей она может подниматься до 39 °C и выше, сопровождаясь судорогами скелетных и мимических мышц.