Боль в ребрах: эксперты рассказали о симптомах рака печени

По данным Cancer Research UK, 13 процентов больных раком печени выживают в течение пяти и более лет, 49 процентов случаев рака можно предотвратить. В связи с этим, полезно знать симптомы этого заболевания.

Признаки и симптомы рака печени варьируются от человека к человеку, но Американское онкологическое общество предлагает список из возможных симптомов. Увеличенная печень, ощущение полноты с правой стороны, или увеличенная селезенка, ощущение полноты с левой стороны - оба признака рака печени. Среди других симптомов – непроизвольная потеря веса, потеря аппетита, тошнота или рвота, боль в животе или боль в районе правой лопатки, желтуха.

Американское онкологическое общество добавляет, что другие симптомы включают “лихорадку, увеличенные вены на животе, которые видны через кожу, а также аномальные синяки или кровотечения”.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.