Больше половины заболевших омикрон-штаммом людей не знали, что больны

Учёные объясняют это тем, что омикрон-штамм имеет 37 мутаций, поэтому изменилось типичное течение болезни. Вероятно, именно по этой причине многие люди не испытывают характерных для коронавируса симптомов, несмотря на большую заразность штамма.

Отмечается, что «Омикрон» не приводит к потере ощущения запаха и вкуса.

«Больше половины изученных нами добровольцев не имели понятия о том, что они перенесли заражение штаммом «Омикрон». Мы надеемся, что люди прочитают наши выводы и после этого начнут чаще проходить тесты и будут внимательнее относиться к контактам с теми, у кого недавно была выявлена инфекция», — заявила научный сотрудник Медицинского центра Седарс-Синай Сьюзан Чэн.