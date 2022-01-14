Больше воды и жира: нутрициолог рассказала, чего вам не хватает для снижения веса

По словам нутрициолога недостаточное количество питьевой воды может стать барьером при сбросе веса. “Нужно выпивать не менее 8 стаканов чистой воды в день”, – заявила Дробышева. Дело в том, что вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, к тому же снижает аппетит. По ее словам лучше не заменять обычную воду напитками с калориями.

Многие люди очень боятся есть жиры из-за их высокой калорийности, однако без достаточного количества жиров ваш организм не усваивает жирорастворимые витамины – объясняет эксперт. По ее словам, это влечет за собой неприятные проблемы со здоровьем. Она добавила, что важнее сократить количество углеводов, но не жиров.

Последней ошибкой является недостаток белка в вашем рационе. Нутрициолог пояснила, что белок играет ключевую роль в сохранении мышечной массы и сжигании жировой массы тела. По ее словам белки должны составлять не менее ¼ вашей тарелки.