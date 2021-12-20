Брокколи оказалось полезным для сердца, печени и суставов продуктом

Материал об этом появился в издании Real Simple. Сообщается, что в брокколи мало углеводов, но в то же время много клетчатки. Помимо прочего продукт богат витаминами C, K, А, фолиевой кислотой, калием, фосфором и селеном. По словам Петернелл, брокколи помогают организму бороться с болезнями и инфекциями за счет двух типов антиоксидантов: сульфорафанов и индолов. Они выступают в качестве регуляторов детоксифицирующих ферментов, защищающих клетки.

“Антиоксиданты, которые поступают из зеленых овощей, предотвращают сердечные заболевания, укрепляя кровеносные сосуды и уменьшая рост жировых отложений на их стенках”, — сообщила диетолог.

Полезной эта капуста также оказалась для печени и суставов. Дело в том, что сульфорафан снижает воспаление хрящей.

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