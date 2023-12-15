Будьте осторожны: учёные открыли у гриппа «копию» постковидного синдрома

Исследователи отталкивались от того, как часто и те, и другие пациенты обращались в больницу, как часто умирали или переносили тяжёлые заболевания. Оказалось, что у переболевших гриппом наблюдалось состояние, аналогичное постковидному синдрому.

Это состояние проявляется в виде апатии, упадка сил, выпадения волос, одышки и обострения множества хронических болезней. Причём последствия «постгриппа» были тяжелее, чем симптоматика в начале заболевания.

Учёные пришли к выводу, что долгосрочные последствия перенесённого гриппа обуславливают преждевременную смерть, как и при постковидном синдроме, и связано это с повышенной работой иммунитета, который не успокаивается и после выздоровления.

Синдром перенесённого гриппа может спровоцировать развитие сахарного диабета первого типа, тахикардии, гипоксемии и трёх типов нарушений в работе лёгких. «Все это существенно повышало риск гибели пациентов в последующие 18 месяцев их жизни».

«До начала пандемии мы слишком легкомысленно относились к респираторным вирусным инфекциям и считали их несущественной проблемой, которая сама по себе проходит через несколько дней после заражения. Сейчас мы открываем свидетельства того, что это так далеко не для всех переболевших: у многих пациентов развиваются серьёзные долгосрочные последствия после заражения, и нам нужно осознать это и начать серьёзно относиться к данным вирусным инфекциям», — рассказал доцент медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе Зияд Аль-Али.

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