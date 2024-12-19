Бутерброды с колбасой на завтрак оказались продуктом, повышающим риск рака

Исследователи отметили, что привычные на завтрак блюда, особенно популярные в западной культуре, такие как бутерброды с колбасой, жареный бекон, сладкая выпечка, пончики и готовые завтраки, всерьёз повышают риски развития патологий из-за высокого содержания соли, сахара и трансжиров.

При регулярном употреблении подобных продуктов на завтрак происходит накопительный эффект и негативное влияние на организм. Учёные подчёркивают в своей статье, что происходит закупорка сосудов, в силу которой ухудшается кровоснабжение и нарушается доставка питательных веществ к сердцу и мозгу. Такая еда нарушает работу ЖКТ, провоцируя воспалительные процессы в слизистой, из-за чего создаются предпосылки для развития некоторых видов онкологии. К тому же нитриты и нитраты, которые содержатся в переработанных продуктах, играют значительную роль в указанных процессах.

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