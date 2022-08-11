Бузина полезна для здоровья, но может отравить вас, если есть её неправильно

Бузина поспевает в сентябре, полезна при простудах и вирусных заболеваниях. Но поедание неспелых ягод приведёт к серьёзным последствиям для организма. Отравление чревато сильными коликами, а для детей это растение крайне опасно.

Все части бузины, в том числе ягоды, используют в медицине, но только спелые плоды — в зелёных содержится высокий уровень алкалоидов.

Если взрослый человек съест неспелую бузину, то, скорее всего, летального исхода не будет, но придётся сделать промывание желудка.

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