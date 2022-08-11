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Бузина полезна для здоровья, но может отравить вас, если есть её неправильно

Нельзя есть неспелые ягоды
Кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил, что летом есть ягоды бузины нельзя.
Бузина полезна для здоровья, но может отравить вас, если есть её неправильно

Бузина поспевает в сентябре, полезна при простудах и вирусных заболеваниях. Но поедание неспелых ягод приведёт к серьёзным последствиям для организма. Отравление чревато сильными коликами, а для детей это растение крайне опасно.

Все части бузины, в том числе ягоды, используют в медицине, но только спелые плоды — в зелёных содержится высокий уровень алкалоидов.

Если взрослый человек съест неспелую бузину, то, скорее всего, летального исхода не будет, но придётся сделать промывание желудка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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