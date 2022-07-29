Быстрая потеря обоняния у пожилых оказалась связана с болезнью Альцгеймера

Особенность развития деменции, и как одной из самых опасных её форм — болезни Альцгеймера — в том, что бета-амилоидные бляшки, образующиеся из неправильно свёрнутых белков бета-амилоидов, накаливаются не только в тканях мозга, поражённых болезнью, но также и в обонятельных центрах.

Все 515 участников в течение 18 лет ежегодно проходили оценку обонятельной функции, и с ними проводили когнитивные тесты и неврологические исследования. В подгруппе, состоящей из 121 участника, проводили магнитно-резонансную томографию мозга для отслеживания сокращения объёмов серого вещества.

В итоге специалисты выяснили, что быстрое снижение обоняния у пожилых людей оказалось связано с высоким риском последующих когнитивных нарушений либо деменции на 89 и 26% соответственно, а также с уменьшением объёма серого вещества.

Подобные симптомы — начальные признаки болезни Альцгеймера. К тому же учёные проследили связь роста риска когнитивных нарушений на фоне потери обоняния с риском развития болезни Альцгеймера у носителей гена APOE-ε4, вовлечённого в развитие нейродегенерации. Отмечается, что гибель нейронов у людей с потерянным обонянием оказалась идентична той, что наблюдается у пациентов с болезнью Альцгеймера, обусловленной генетически.