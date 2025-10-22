Бывают даже «умные» матрасы от Amazon. И они вышли из строя по всем США

Опубликовано 22 октября 2025, 15:301 мин.
Бывают даже «умные» матрасы от Amazon. И они вышли из строя по всем СШАСтоят по $2 тысячи
Стало известно о масштабном сбое в США в работе «умных» матрасов. Это произошло из-за сбоя в инфраструктуре Amazon Web Services (AWS), который привёл к перегреву и остановке работы «умных» матрасов Sleep Smart по всем США.
© Eight Sleep
Строго говоря, это не матрасы, а наматрасники, которые подстраиваются под температуру в комнате, поддерживая оптимальную для пользователя. Каждый такой матрас стоит более $2000.
Эти устройства, функционирующие только при подключении к Сети, столкнулись с техническими неполадками из-за повышенных температур. Платформа мониторинга Downdetector зафиксировала более 8 млн жалоб на сбои. Это связано с тем, что Sleep Smart оснащены облачным подключением для мониторинга температуры и биометрических данных.
Некоторые пользователи сообщили о перегреве и неисправностях. Компания Eight Sleep принесла извинения и активно занимается восстановлением системы. Ранее она уже подвергалась критике за методы обеспечения кибербезопасности.