Чай оказался вредным для костей

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Чай оказался вредным для костейПри его злоупотреблении
Врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил россиянам о вреде чая. Как выяснилось, несмотря на то, что сложно передозировать этот напиток, при злоупотреблении им можно спровоцировать определенные проблемы со здоровьем.
Гинзбург сообщил, что нормой можно назвать употребление порядка четырех чашек в день. Вред данного напитка заключается в особенностях его состава.
“Считается, что теин, содержащийся в чае, при избыточном потреблении может способствовать потере кальция костями, что грозит остеопорозом”, — предупредили россиян врач-диетолог.
Вероятность столкнуться с этим есть у людей, которые пьют более десяти чашек чая в день. Данный напиток также обладает дубильными веществами, которые негативно сказываются на усвоении железа, что, в свою очередь, чревато его дефицитом.
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Источник: Ридус