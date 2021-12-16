Чай оказался вредным для костей

Гинзбург сообщил, что нормой можно назвать употребление порядка четырех чашек в день. Вред данного напитка заключается в особенностях его состава.

“Считается, что теин, содержащийся в чае, при избыточном потреблении может способствовать потере кальция костями, что грозит остеопорозом”, — предупредили россиян врач-диетолог.

Вероятность столкнуться с этим есть у людей, которые пьют более десяти чашек чая в день. Данный напиток также обладает дубильными веществами, которые негативно сказываются на усвоении железа, что, в свою очередь, чревато его дефицитом.

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