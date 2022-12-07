Чай с имбирём оказался хорошим средством от похмелья

Как отметил специалист, если тошнит и видно, что в организме избыток алкоголя, нужно на завтрак есть продуты, богатые клетчаткой. Это фрукты, овощи и орехи. Кроме этого, от похмелья поможет горячий чай с имбирём, это особенно хорошо зимой. Поможет и чай с фруктозой.

Также не стоит нагружать организм жирной и «тяжёлой» едой. Лучше употреблять бульоны, каши, рыбу, овощи, фрукты. Но голодать нельзя, даже если с вечера был съеден изрядный объём пищи.

При приёме алкоголя из организма вымываются электролиты — калий и натрий. Поэтому к восстановительной диете можно добавить бананы и авокадо — для восстановления калия, также хороши рассол, соленья и куриный бульон — помогут восстановить уровень натрия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.