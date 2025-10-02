Чай улун оказался средством от воспалений

В лабораторных условиях экстракт улуна подавлял выработку воспалительных белков, таких как интерлейкин-1β и фактор некроза опухоли. Также улун уменьшал уровень активных форм кислорода, которые вредят клеткам и ускоряют старение.

Такой эффект обусловлен высоким содержанием в чае полифенолов и катехинов, обладающих антиоксидантными свойствами. По результатам исследований их действие сравнимо с известным природным противовоспалительным средством куркумином.

Авторы подчеркивают, что их работа проводилась на клеточных моделях и не может гарантировать терапевтический эффект чая. Тем не менее, результаты указывают на возможную пользу для здоровья от регулярного употребления улуна, а также подчёркивают необходимость дальнейших клинических исследований.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.