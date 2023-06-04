«Часики тикают»: врач рассказал, в каком возрасте нормально испытывать проблемы в сексе

О сексуальных проблемах, связанных с возрастом, рассказывает эксперт по превентивной медицине и андрологии, доктор Георгий Мсхалая. У мужчин эти проблемы начинают проявляться в 30-35 лет, а у женщин — в 40-45 лет.

У мужчин с возрастом уровень тестостерона постепенно снижается. Этот процесс обычно начинается в 30-35 лет. Но избыточный вес, хронический стресс, недостаток сна, сахарный диабет и другие заболевания только усугубляют ситуацию и замедляют выработку главного полового гормона ещё больше.

У женщин возрастные изменения связаны с снижением активности яичников. Это может быть связано как с возрастными изменениями, так и с операциями, дефицитами микроэлементов и витаминов.

Девушки начинают замечать возрастные изменения в виде изменений в менструальном цикле. Большинство женщин переживает менопаузу в возрасте от 45 до 55 лет, когда происходит естественное старение организма.

Продолжительность этого периода зависит от различных факторов, таких как образ жизни, вредные привычки, диета, уровень стресса, качество и количество сна.