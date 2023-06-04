«Часики тикают»: врач рассказал, в каком возрасте нормально испытывать проблемы в сексе

«Часики тикают»: врач рассказал, в каком возрасте нормально испытывать проблемы в сексеПо мнению врача у мужчин проблемы начинаются в 30-35 лет, а у женщин в 40-45
Пассивный образ жизни, стресс, диабет, потребление сахара — все это приводит к снижению уровня половых гормонов. Подробнее о возрастных проблемах в сексе рассказывает Георгий Мсхалая
О сексуальных проблемах, связанных с возрастом, рассказывает эксперт по превентивной медицине и андрологии, доктор Георгий Мсхалая. У мужчин эти проблемы начинают проявляться в 30-35 лет, а у женщин — в 40-45 лет.
У мужчин с возрастом уровень тестостерона постепенно снижается. Этот процесс обычно начинается в 30-35 лет. Но избыточный вес, хронический стресс, недостаток сна, сахарный диабет и другие заболевания только усугубляют ситуацию и замедляют выработку главного полового гормона ещё больше.
У женщин возрастные изменения связаны с снижением активности яичников. Это может быть связано как с возрастными изменениями, так и с операциями, дефицитами микроэлементов и витаминов.
Девушки начинают замечать возрастные изменения в виде изменений в менструальном цикле. Большинство женщин переживает менопаузу в возрасте от 45 до 55 лет, когда происходит естественное старение организма.
Продолжительность этого периода зависит от различных факторов, таких как образ жизни, вредные привычки, диета, уровень стресса, качество и количество сна.