Часы Apple Watch Series 1 официально включены в список устаревших устройств

В данном случае с момента последней продажи Apple Watch Series 1 прошло более семи лет, поэтому эти часы перекочевали из категории винтажных в категорию устаревших. Модели Series 1 выпускались вместе с Apple Watch Series 2 и были преемниками оригинальных Apple Watch. Эти модели были практически идентичны оригинальным Apple Watch, но имели более быстрый процессор S1P.

Разница между винтажными и устаревшими устройствами ещё и в том, что «винтаж» всё ещё можно отремонтировать в розничных магазинах Apple и у авторизованных поставщиков услуг Apple (AASP), если есть необходимые детали. Устаревшие продукты уже не подлежат ремонту, и Apple не предоставляет комплектующие для них.