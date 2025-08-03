Часы Apple Watch Series 1 официально включены в список устаревших устройств

Опубликовано 03 августа 2025, 18:451 мин.
Часы Apple Watch Series 1 официально включены в список устаревших устройствТеперь отремонтировать их невозможно
В соответствии со своей традицией Apple внесла «умные» часы Watch Series 1 второго поколения в перечень устаревших устройств. В случае с часами это касается моделей, которые перестали продаваться более 7 лет назад. Указанная модель часов вышла в 2016 году.
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В данном случае с момента последней продажи Apple Watch Series 1 прошло более семи лет, поэтому эти часы перекочевали из категории винтажных в категорию устаревших. Модели Series 1 выпускались вместе с Apple Watch Series 2 и были преемниками оригинальных Apple Watch. Эти модели были практически идентичны оригинальным Apple Watch, но имели более быстрый процессор S1P.
Разница между винтажными и устаревшими устройствами ещё и в том, что «винтаж» всё ещё можно отремонтировать в розничных магазинах Apple и у авторизованных поставщиков услуг Apple (AASP), если есть необходимые детали. Устаревшие продукты уже не подлежат ремонту, и Apple не предоставляет комплектующие для них.