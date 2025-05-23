Часы Galaxy 8 Classic получат корпус с вращающимся безелем и третьей кнопкой

Опубликовано 23 мая 2025, 16:301 мин.
Часы Galaxy 8 Classic получат корпус с вращающимся безелем и третьей кнопкойЭто показано на новых рендерах
Портал 9to5Google сообщил о новых рендерах, утекших в Сеть, с дизайном ожидаемых смарт-часов Galaxy 8 Classic от Samsung.
© OnLeaks / SammyGuru
Судя по рендерам, Galaxy Watch 8 Classic получат новый дизайн с квадратным корпусом и круглым дисплеем, похожим на предыдущую версию Galaxy Watch Ultra. Размеры часов составят 46 x 46,5 x 14,2 мм, также вернётся вращающийся безель и появится третья кнопка, как у Ultra.
Как отмечается, то, что безель будет вращаться, явно не указано, но вырезы на корпусе намекают на это. Кроме того, известно, что Samsung планирует представить часы в июле вместе с обновлёнными складными устройствами.
Источник:9to5Google
Автор:Андрей Кадуков