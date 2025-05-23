Часы Galaxy 8 Classic получат корпус с вращающимся безелем и третьей кнопкой

Судя по рендерам, Galaxy Watch 8 Classic получат новый дизайн с квадратным корпусом и круглым дисплеем, похожим на предыдущую версию Galaxy Watch Ultra. Размеры часов составят 46 x 46,5 x 14,2 мм, также вернётся вращающийся безель и появится третья кнопка, как у Ultra.

Как отмечается, то, что безель будет вращаться, явно не указано, но вырезы на корпусе намекают на это. Кроме того, известно, что Samsung планирует представить часы в июле вместе с обновлёнными складными устройствами.