Часы Galaxy Watch 8 получат три варианта расцветки в зависимости от модели

Компания предложит базовые модели Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic в двух цветах. Согласно инсайдерам, младшая модель будет представлена в графитовом и серебристом цветах, Classic — в чёрном и белом соответственно. Модель Ultra может получить дополнительный третий вариант цвета: якобы это будут «Титан синий, «Титан серый» и «Титан серебристый».

Касательно размеров, по слухам, базовая модель будет доступна в размерах 40 мм и 44 мм, Galaxy Watch 8 Classic — в размере 46 мм. По Ultra-версии ещё нет информации.

Инсайдеры говорят, что модели Watch 8 и Watch 8 Classic будут доступны с поддержкой Wi-Fi и LTE, а в Ultra будет 64 ГБ встроенной памяти.