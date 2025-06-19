Часы Galaxy Watch 8 получат три варианта расцветки в зависимости от модели

Опубликовано 19 июня 2025, 06:451 мин.
Часы Galaxy Watch 8 получат три варианта расцветки в зависимости от моделиБазовые модели представят в двух цветах
Портал Android Authority рассказал, что на основе последних утечек информации стало известно о трёх вариантах расцветки смарт-часов Galaxy Watch 8 для всех моделей серии.
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Компания предложит базовые модели Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic в двух цветах. Согласно инсайдерам, младшая модель будет представлена в графитовом и серебристом цветах, Classic — в чёрном и белом соответственно. Модель Ultra может получить дополнительный третий вариант цвета: якобы это будут «Титан синий, «Титан серый» и «Титан серебристый».
Касательно размеров, по слухам, базовая модель будет доступна в размерах 40 мм и 44 мм, Galaxy Watch 8 Classic — в размере 46 мм. По Ultra-версии ещё нет информации.
Инсайдеры говорят, что модели Watch 8 и Watch 8 Classic будут доступны с поддержкой Wi-Fi и LTE, а в Ultra будет 64 ГБ встроенной памяти.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков