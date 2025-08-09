Часы Huawei Watch 5 получат два новых цвета корпуса

Часы Huawei Watch 5 получат два новых цвета корпусаЭто инсайдерская информация
Об этом рассказал инсайдер UncleKanshan, который предположил, что вскоре Huawei выпустит две новые цветовые версии для Watch 5. Эти цвета будут называться «зелёный аврора» и «тёмно-синий». Один из этих цветов уже появился в сети: на фото виден ремешок из ткани, похожей на джинсовую, и стальной корпус.
Внешний вид устройства остался прежним, но новые цвета предоставляют покупателям больше возможностей для выбора. В отличие от ремешков из фторкаучука и кожи, новые ремешки, вероятно, будут тканевыми, что придаст часам спортивный и модный вид.
Watch 5 доступны в двух размерах: 42 мм и 46 мм. Первый размер доступен в светлых оттенках: Nebula Apricot, Dawn Gold, Venus White и Phantom Moon Black. Второй размер — в цветах Galaxy Purple, Titanium Silver, Jupiter Brown и Black sky.