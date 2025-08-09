Часы Huawei Watch 5 получат два новых цвета корпуса

Об этом рассказал инсайдер UncleKanshan, который предположил, что вскоре Huawei выпустит две новые цветовые версии для Watch 5. Эти цвета будут называться «зелёный аврора» и «тёмно-синий». Один из этих цветов уже появился в сети: на фото виден ремешок из ткани, похожей на джинсовую, и стальной корпус.

Внешний вид устройства остался прежним, но новые цвета предоставляют покупателям больше возможностей для выбора. В отличие от ремешков из фторкаучука и кожи, новые ремешки, вероятно, будут тканевыми, что придаст часам спортивный и модный вид.

Watch 5 доступны в двух размерах: 42 мм и 46 мм. Первый размер доступен в светлых оттенках: Nebula Apricot, Dawn Gold, Venus White и Phantom Moon Black. Второй размер — в цветах Galaxy Purple, Titanium Silver, Jupiter Brown и Black sky.