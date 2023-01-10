Часы на Wear OS будут показывать навигацию без запуска Google Карт на смартфоне

Раньше, чтобы использовать Google Maps на «умных» часах, приходилось сначала открывать соответствующее приложение на смартфоне, сопрягать устройства и получать на часах пошаговые инструкции. Сейчас запустить подробную, пошаговую навигацию можно непосредственно на часах, без использования смартфона.

Но подходят часы, работающие только на Wear OS 3. Носимые устройства должны поддерживать подключение к сотовой сети 4G LTE. Отмечается, что скорее всего, речь идёт о смарт-часах Pixel Watch и Samsung Galaxy Watch 5 с LTE.