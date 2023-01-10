Фитнес и здоровье
23:58, 10 января 2023
1 мин.

Часы на Wear OS будут показывать навигацию без запуска Google Карт на смартфоне

На некоторых моделях

Компания Google упростила использование своего сервиса «Карты» на смарт-часах.

Часы на Wear OS будут показывать навигацию без запуска Google Карт на смартфоне

Фото: Androidheadlines.com

Раньше, чтобы использовать Google Maps на «умных» часах, приходилось сначала открывать соответствующее приложение на смартфоне, сопрягать устройства и получать на часах пошаговые инструкции. Сейчас запустить подробную, пошаговую навигацию можно непосредственно на часах, без использования смартфона.

Но подходят часы, работающие только на Wear OS 3. Носимые устройства должны поддерживать подключение к сотовой сети 4G LTE. Отмечается, что скорее всего, речь идёт о смарт-часах Pixel Watch и Samsung Galaxy Watch 5 с LTE.

Новости партнеров
Новости партнеров