Часы Pixel Watch будут измерять сатурацию в режиме реального времени

Согласно инсайдерам, функционал нового девайса будет значительно обновлён: появятся улучшения в отслеживании уровня кислорода в крови. Часы будут отслеживать сатурацию в режиме реального времени. Это говорит о том, что эта функция будет отслеживать сатурацию в любое время суток — сейчас только ночью.

Также появится экстренная спутниковая связь и временное отключение уведомлений, как на Android 16. По словам инсайдеров, ожидаются новые аккумуляторы с увеличенной ёмкостью, обновлённые цветовые варианты и аппаратные изменения, позволяющие проводить домашний ремонт.

Некоторые функции, включая временное свёртывание уведомлений, могут быть частью операционной системы Wear OS 6 в целом, а не эксклюзивом для Pixel Watch 4.