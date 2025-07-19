Часы Pixel Watch будут измерять сатурацию в режиме реального времени

Опубликовано 19 июля 2025, 12:451 мин.
Часы Pixel Watch будут измерять сатурацию в режиме реального времениСейчас только в ночное время
Инсайдерский ресурс Android Headlines рассказал о функциях в предстоящих «умных» часах Pixel Watch 4 от Google.
© OnLeaks / 91mobiles
Согласно инсайдерам, функционал нового девайса будет значительно обновлён: появятся улучшения в отслеживании уровня кислорода в крови. Часы будут отслеживать сатурацию в режиме реального времени. Это говорит о том, что эта функция будет отслеживать сатурацию в любое время суток — сейчас только ночью.
Также появится экстренная спутниковая связь и временное отключение уведомлений, как на Android 16. По словам инсайдеров, ожидаются новые аккумуляторы с увеличенной ёмкостью, обновлённые цветовые варианты и аппаратные изменения, позволяющие проводить домашний ремонт.
Некоторые функции, включая временное свёртывание уведомлений, могут быть частью операционной системы Wear OS 6 в целом, а не эксклюзивом для Pixel Watch 4.
Источник:Android Headlines
Автор:Андрей Кадуков
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