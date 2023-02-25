Чем булгур полезен для организма при похудении

Булгур — крупа из проваренной и высушенной пшеницы. Основа крупы — клетчатка, полезная для микробиома кишечника. Кроме того, клетчатка не даёт всасываться сахарам и забирает на себя излишки сахара и жира из другой еды. Булгур благотворно влияет на нервную, эндокринную, иммунную и сердечно-сосудистую системы. По словам специалиста, эта крупа поможет стать здоровее. Булгур снижает уровень хронического воспаления в организме, способного спровоцировать сахарный диабет, деменцию, аутоиммунные заболевания и рак.

В этой крупе меньше крахмала, к тому же в составе булгура присутствуют отруби, не позволяющие быстро всасываться крахмалу, за счёт чего нет резкого скачка глюкозы в крови.

Булгур по составу похож на бурый рис. Диетолог отметила, что на такой вид риса лучше заменить картофель.