Чем быстро перекусить, если голод делает вас злым

Чтобы быстрее помочь себе в такой ситуации, нужно съесть что-то сладкое, это поможет быстро успокоиться. Различные «голодные» эмоции — ответ организма на снижение в крови глюкозы, жирных кислот и других веществ. Поэтому сладкая пища поможет быстро восстановить баланс, но проблема в том, что «поджелудочная железа отреагирует на условную конфету или сок и выплеснет много инсулина, который распределит глюкозу по клеткам, и её снова станет мало в крови», — отметил врач. При этом в суточном рационе сладости и соки, должны составлять не более 10%.

Врач объяснил, как наладить рацион, чтобы избегать эмоциональных всплесков в случае перерыва в еде. «Необходимо употреблять от пяти до шести порций клетчатки в день, где порция — это сжатый кулак человека, то есть у каждого свой объём. Клетчатка очень важна для полезных бактерий в кишечнике, которые значимо влияют на состояние всего организма – снижается воспаление, регулируются всякие процессы, которые ответственны за вес, за чувство голода, за насыщение, за тягу к определённой пище. Клетчатку в большом количестве содержат овощи, фрукты, овёс, бобовые. Если человек питается правильно, если состав микрофлоры в его кишечнике хороший, тогда чувство голода и тяга к сладкой пище возникают гораздо реже», — подчеркнул Виктор Жиляев.

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