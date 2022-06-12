Чем для жизни опасны диеты с низким содержанием углеводов

Врач отметила, что в кетодиетах низкий уровень углеводов, но высокое содержание жиров. Из рациона убирают продукты, которые богаты углеводами: фрукты, выпечку, сладости, крупы. Акцент делается на продуктах, богатых жирами: яйцах, авокадо, сметане, сливочном масле и подобных.

Поэтому человек резко худеет. Королева отметила, что если позволяет здоровье, можно устроить себе кетодиету на месяц, но такой режим питания противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Потому что интенсивное потребление жиров может привести к их отложению на стенках сосудов.

Нельзя придерживаться кетодиеты и людям с камнями в почках. У более чем 7% людей, которые соблюдали эту диету развилась мочекаменная болезнь.

По словам специалиста, низкоуглеводную диету можно попробовать людям с сахарным диабетом второго типа. Поскольку низкий уровень углеводов и много жиров, это повышают чувствительность клеток к инсулину.

Но это не отменяет опасности такой диеты, если её соблюдать бесконтрольно. «Результаты исследований показали, что у 50% из этих людей на фоне кетодиеты вероятность инфаркта миокарда, инсульта, то есть сосудистых заболеваний, и риск смерти возрастает на 50%», — предупредила эксперт.

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