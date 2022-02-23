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Чем глютен опасен для психики человека?

Вызывает тревожность
Глютен — высокомолекулярный белок, который присутствует в большинстве злаковых, особенно в пшенице, ржи и ячмене. Принято считать, что он опасен только для людей, страдающих целиакией, — непереносимостью глютена, при которой этот белок вызывает воспаление тканей желудка и в целом желудочно-кишечного тракта.
Чем глютен опасен для психики человека?

По мнению части учёных, глютен безвреден для здоровых людей, при этом у этой точки зрения есть оппоненты, утверждающие, что глютен опасен в принципе.

Согласно последним исследованиям, глютен влияет на повышение сахара и резкий его спад, что приводит к тревожным состояниям. То есть глютен влияет на психику. Такие результаты получили в ходе исследования, участники которого если глютеновые продукты с высоким гликемическим индексом.

Но чтобы оценить, вызывает такие состояния сам глютен или всё-таки сахар, необходимы дополнительные исследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Harper's Bazaar
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