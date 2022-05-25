Чем груша полезна для человека

Специалист отметила, что груша поможет справиться с проблемами кишечника за счёт высокого содержания клетчатки. В этом фрукте содержится 6 граммов клетчатки на плод, что делает грушу полезной, но в ней есть и нерастворимая клетчатка, которая является мягким слабительным. Наибольшая концентрация клетчатки в кожуре груши.

Диетолог объяснила, как можно готовить груши в зависимости от твёрдости плода: мягкие больше подходят для салатов, консервирования и даже могут добавляться в супы. Твёрдые плоды лучше использовать для варки, запекания или жарки на гриле. По мнению эксперта, груши лучше всего добавлять в бутерброды, овсянку, салаты и соусы.