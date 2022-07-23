Чем хрустящая корочка опасна для здоровья

По словам врача, хрустящая корочка — результат гликирования — сшивания между собой белковых молекул, в том числе коллагена. В силу этого молекулы белка становятся жёсткими, и не несут тех «строительных» функции, которыми обладали до термической обработки.

В итоге страдают кожа, которая из пищи недополучает коллаген и другие необходимые вещества, и желудок, которому приходится переваривать жёсткую и «тяжёлую» еду. Хрустящая корочка образуется на красном мясе — шашлыке, жареных котлетах, пирожках, картошке фри, пончиках и других продуктах. Есть такую пищу можно не чаще двух раз в неделю.

«Если накануне был шашлык, то сегодня приготовьте что-то на пару, без корочки, и не из красного мяса», — посоветовала Плещева.

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