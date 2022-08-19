Чем малиновое варенье может навредить здоровью

Вред заключается в слишком большом количестве сахара, который необходим для приготовления варенья. Поэтому малиновое варенье — высокоуглеводный продукт, который противопоказан людям с диабетом второго типа, ожирением или нарушением углеводного обмена.

В связи с этим врач порекомендовала есть малину либо свежую, либо замороженную, в виде самостоятельного продукта.

«Человек может почувствовать улучшение самочувствия на фоне ОРВИ, но при этом малиновое варенье способно ухудшить состояние микробиома кишечника, где начнут себя проявлять в большей степени кандидозные факторы. То есть увеличится количество бактерий в виде грибов, которые очень любят сладкое. Увеличится патогенная флора, что будет не на пользу здоровью и иммунитету», — рассказала Маргарита Королёва.

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