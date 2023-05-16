Чем может быть опасен йод

Если организм испытывает дефицит йода, то при его регулярном использовании может произойти обратный эффект: при обильном однократном применении на фоне дефицита йод может спровоцировать возникновение и рост узлов в щитовидной железе и развитие тиреотоксикоза.

Врач объяснил, что такое может произойти при регулярном смазывании кожи йодом, поэтому порекомендовал не использовать микроэлемент в качестве антисептика людям с йододефицитом. Заменить его лучше хлоргексидином, который безопаснее для здоровья щитовидной железы.

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