Чем опасен для здоровья магазинный квас

По мнению эксперта, квас из магазина — обычная газированная вода с вредными для организма добавками. Поэтому может спровоцировать развитие диабета и преждевременное старение.

При регулярном употреблении магазинный квас может привести не только к повышению сахара, но и к гликированию тканей, по сути, карамелизации, результатом чего становится процесс преждевременного старения.

«Либо это набор лишнего веса, повреждение эндотелия сосудов со всеми вытекающими последствиями. Сахар в организме потом вызывает гликирование тканей, фактически карамелизацию. И ткани нормально не могут функционировать, то есть происходит раннее старение», — объяснила специалист.

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