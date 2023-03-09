Чем опасен для здоровья жир вокруг живота, кроме лишнего веса

Врач отметила, что жир вокруг живота — абдоминальное ожирение. Врачи определяют вес индексом массы тела, для оценки отложений жира измеряют окружность талии (ОТ). Для мужчин более 102 см и более 88 см для женщин — признак абдоминального ожирения и маркер повышенного сердечно-сосудистого риска.

Кроме того, жир вокруг живота опасен развитием и болезней обмена веществ, в частности, таким тяжёлым метаболическим заболеванием, как жировой гепатоз печени. Основные причины — нарушения в питании.

Прежде всего это увлечение сахаром. Нужно контролировать сахар и следить, чтобы в повседневном рационе был достаточный объём пищевых волокон.