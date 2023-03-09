Чем опасен для здоровья жир вокруг живота, кроме лишнего веса

Чем опасен для здоровья жир вокруг живота, кроме лишнего весаРазвитием метаболических и сердечно-сосудистых болезней
Врач-кардиолог и диетолог Светлана Павличенко рассказала, чем, кроме лишнего веса, опасен жир вокруг живота.
Фото: Dailymirror.lk
Врач отметила, что жир вокруг живота — абдоминальное ожирение. Врачи определяют вес индексом массы тела, для оценки отложений жира измеряют окружность талии (ОТ). Для мужчин более 102 см и более 88 см для женщин — признак абдоминального ожирения и маркер повышенного сердечно-сосудистого риска.
Кроме того, жир вокруг живота опасен развитием и болезней обмена веществ, в частности, таким тяжёлым метаболическим заболеванием, как жировой гепатоз печени. Основные причины — нарушения в питании.
Прежде всего это увлечение сахаром. Нужно контролировать сахар и следить, чтобы в повседневном рационе был достаточный объём пищевых волокон.
Наиболее серьёзно повышает риск хронических заболеваний абдоминальное ожирение или отложение жира в области живота. Для его оценки измеряют окружность талии (ОТ). ОТ более 102 см у мужчин и более 88 см у женщин — признак абдоминального ожирения и маркер повышенного сердечно-сосудистого риска. Эти виды отложений провоцируют метаболический синдром: повышенное артериальное давление, инсулинорезистентность, высокий уровень «плохого» холестерина низкой плотности.
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