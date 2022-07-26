Чем опасен лимонад для здоровья

Вред лимонада прежде всего в добавленном сахаре, который в жидком виде ещё вреднее, чем в твёрдой пище. По словам эксперта, в этом напитке много ароматизаторов, красителей и очень много сахара. И потому лимонад — «абсолютно вредный продукт».

Жидкий сахар опасен для организма тем, что быстро усваивается, и в какой-то момент его концентрация в крови может достичь критичных значений. Тогда начнётся связывание молекул сахара с молекулами белков, то есть гликирование, что чревато для организма.

«Люди, злоупотребляющие этим напитком, скорее заболевают такими болезнями, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей», — предупредил врач.

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