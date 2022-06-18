Чем опасна арбузная диета

По словам врача, в арбузах высокий уровень сахара, поэтому злоупотребление этим продуктом противопоказано людям с проблемным весом, а тем более диабетикам. Также есть арбуз нужно отдельно от других приёмов пищи, в противном случае можно спровоцировать брожение в желудке и нарушение работы ЖКТ.

«Я не рекомендую злоупотреблять арбузными диетами людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью и лишним весом. Достаточно сделать один разгрузочный день на арбузах. Это позволит снизить количество калорий», — порекомендовала специалист.

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