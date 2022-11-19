Чем опасна для здоровья резкая потеря веса при похудении

Чем опасна для здоровья резкая потеря веса при похуденииМогут обостриться болезни
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала об опасности резкой потери веса при похудении.
По её словам, нельзя стремиться сбросить вес как можно быстрее. Потеря веса зависит от возраста, веса, роста человека. В первые три месяца организм стремительно избавляется от лишних килограммов, но по мере приближения к нормальному весу снижение массы тела замедляется.
Как отметила Русакова, чем человек изначально тяжелее, тем быстрее он будет худеть. Например, если у человека ожирение третьей степени, тогда часть массы он скинет быстро, но полная нормализация веса может занять не один год. Если спешить, могут обостриться болезни, что в итоге отразится на здоровье.
Если избыточный вес составляет 10–15 кг, к норме человек придёт за 3–4 месяца. Важно, чтобы это происходило под наблюдением врача.
«Очень важно перед началом снижения веса комплексно обследоваться, выявить причины, какие-то нарушения скорректировать. Чтобы переработать избыточный жир и не потерять мышечную массу, нужно постепенно снижать вес, иначе будут срывы и возвращение лишних килограммов», — предупредила диетолог.
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