Чем опасна для здоровья резкая потеря веса при похудении

По её словам, нельзя стремиться сбросить вес как можно быстрее. Потеря веса зависит от возраста, веса, роста человека. В первые три месяца организм стремительно избавляется от лишних килограммов, но по мере приближения к нормальному весу снижение массы тела замедляется.

Как отметила Русакова, чем человек изначально тяжелее, тем быстрее он будет худеть. Например, если у человека ожирение третьей степени, тогда часть массы он скинет быстро, но полная нормализация веса может занять не один год. Если спешить, могут обостриться болезни, что в итоге отразится на здоровье.

Если избыточный вес составляет 10–15 кг, к норме человек придёт за 3–4 месяца. Важно, чтобы это происходило под наблюдением врача.

«Очень важно перед началом снижения веса комплексно обследоваться, выявить причины, какие-то нарушения скорректировать. Чтобы переработать избыточный жир и не потерять мышечную массу, нужно постепенно снижать вес, иначе будут срывы и возвращение лишних килограммов», — предупредила диетолог.

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