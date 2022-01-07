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Чем опасна излишняя отечность тела

И с чем это связано
Антон Поляков, врач-диетолог, эндокринолог и психолог рассказал россиянам о чем могут говорить отеки после новогодних праздников, и чем это чревато.
Чем опасна излишняя отечность тела

Поляков утверждает, что отеки, которые вы обнаружили у себя после еды или алкоголя могут говорить о болезнях сердца, почек, печени и сосудов. По его словам существует много причин отечности, однако скорее всего это следствие того, что пища долго не может перевариться.

Очень много причин отеков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов

Антон Поляков
Врач-диетолог

Если у человека есть болезни желудка, то алкоголь и еда только усугубят проблемы, предупредил специалист. К тому же если “пить и есть, как не в себя — это будет сказываться на задержке жидкости”, что и приводит к отеку, — подытожил Поляков.

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Источник: Ura.news
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