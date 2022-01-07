Чем опасна излишняя отечность тела

Если у человека есть болезни желудка, то алкоголь и еда только усугубят проблемы, предупредил специалист. К тому же если “пить и есть, как не в себя — это будет сказываться на задержке жидкости”, что и приводит к отеку, — подытожил Поляков.

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