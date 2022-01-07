Чем опасна излишняя отечность тела

Чем опасна излишняя отечность телаИ с чем это связано
Поляков утверждает, что отеки, которые вы обнаружили у себя после еды или алкоголя могут говорить о болезнях сердца, почек, печени и сосудов. По его словам существует много причин отечности, однако скорее всего это следствие того, что пища долго не может перевариться.
Очень много причин отеков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов
Если у человека есть болезни желудка, то алкоголь и еда только усугубят проблемы, предупредил специалист. К тому же если “пить и есть, как не в себя — это будет сказываться на задержке жидкости”, что и приводит к отеку, — подытожил Поляков.
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